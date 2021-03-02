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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 2020'de boşanan çiftlerin sayısı azaldı

İHA

Batman’da 2020'de boşanan çiftlerin sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Batman’da evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı azaldı.
Batman’da 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak 3 bin 948 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Batman’da 2020 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi. Türkiye için kaba evlenme hızı değeri binde 5,84 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda arttı
2019 yılında Batman’da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,6 iken 2020 yılında da 27,7 oldu. Kadınlarda 2019 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 iken 2020 yılında 24,7 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,9, kadınlar için 25,1 oldu. Batman’da boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 8,6 azalarak 255 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu. Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Batman’da 2020 yılında binde 0,41 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş ve binde 0,29 ile Şırnak izledi. Türkiye için kaba boşanma hızı değeri binde 1,62 olarak gerçekleşti.
Batman’da 2020 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 28’inin 610 yıl süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların yüzde 38’i de evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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