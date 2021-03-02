Gercüş'te bağ budama dönemi erken başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bağ budama dönemi erken başladı.

Gercüş'te badem ağaçlarının çiçek açmasıyla çiftçiler bağları budamaya başladı. Üzümüyle meşhur Gercüş ilçesinde üzüm bağlarında ve meyve bahçelerinde budama ile bakım yapıldı. Üzüm bağlarının budanması ile bakımını yapmaya başlayan çiftçiler, hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini ifade etti. Budamayı üzüm ağaçlarının kuvvetlenmesi ve veriminin artması için yaptıklarını kaydeden çiftçilerden Mehmet Selim Temiz, "Havaların kuru ve sıcak geçmesi nedeniyle biz bu sene erken başladık bağ budamasına. Bu sene badem ağaçları da erken çiçek açtı. Diğer yıllara nazaran erken başladık budamaya" dedi.

Çiftçilerden İslam Beyaz ise, "Bugün Gercüş’te bağ budamasına başladık, arkadaşlarla beraber budama yapıyoruz. Bu sene kuraklık var, buralarda kar da yağmur da fazla yağmadı. Havaların sıcak olması nedeni ile de erken budama yaptık. Badem ağaçları 20 gün önce çiçeklerini açtı, biz de bu bağı budamasak üzüm asması gözlerini açar açtığı zamanda bağlarımızdan iyi bir verim alamayız" diye konuştu.

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