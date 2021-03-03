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Batman'da erken bağ budama

DHA

Batman'da erken bağ budama


Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın üzümüyle meşhur Gercüş ilçesinde, ağaçları çiçeklenen çiftçiler, bağları budamaya başladı. Üzüm bağlarının budanmasıyla ağaçların bakımını yapmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışma yürütüyor. Budamayı üzüm ağaçlarının kuvvetlenmesi ve veriminin artması için yaptıklarını anlatan çiftçi Mehmet Selim Temiz, ''Bu yıl budamaya erken başladık. Geçen senelere göre bu sene badem ağaçları erken çiçek açtı" dedi.
Gercüş ilçesindeki çiftçilerin bağ budama mesaisi başladı. Üzümüyle meşhur ilçedeki çiftçiler bu yıl bağ budamanın erken başladığını aktardı. Üzüm bağlarının budanmasıyla ağaçların bakımını yapmaya başlayan çiftçiler, hummalı bir çalışma içerisinde. Bu yıl bağ budamanın erken başladığını söyleyen çiftçi Mehmet Selim Temiz, "Bu yıl budamaya erken başladık. Geçen senelere göre bu sene badem ağaçları erken çiçek açtı. Hava sıcaklıkları bizim bu bölgede biraz daha yüksektir. 55 yaşındayım ilk kez budamanın erken yapıldığını görüyorum" dedi.
Çiftçilerden İslam Beyaz ise erken budamanın nedeni sıcak havalardan kaynaklandığını ifade ederek, "Sıcak hava artmaya başladı bu yüzden erken başladık budamaya. Badem ağaçları da erken çiçek açmış. Bağımızda bulunan asma dallarda bulunan gözler açılmadan bizim budamamız gerekiyor yoksa budama bir işe yaramaz. Havalar sıcak olduğundan dolayı ve üzüm asmaları gözünü açmadan bizim budama yapmamız gerekir bu nedenle budamayı 20 gün erken başlattık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2021-03-03 08:27:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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