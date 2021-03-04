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Batman'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İHA

Batman'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında tespit edilen 3 şüpheliye ait 3 adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Aramalarda 700 gram toz esrar maddesi ve 1 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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