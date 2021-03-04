Batman’da 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Batman’da jandarma tarafından 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda değişik yer ve zamanlarda yurda kaçak yollardan sokulmuş 4 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 14 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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