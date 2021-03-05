Batman'da helikopter kazasında şehit olan askerler için Kur'an okundu

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Batman'ın Sason ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan askerler için Kur’anı Kerim okunarak dua edildi.

Sason İlçe Müftüsü İbrahim Yaman ve müftülük personeli tarafından ilçedeki bütün camilerde cuma namazı öncesi Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker için Kur'anı Kerim okunarak, hatmi şerif duası yapıldı.

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