Kozluk’ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenen bir evde çıkan yangında ev tamamen küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yukarı Güneşli Mahallesi 615 Sokak 15 numaralı yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenen evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye intikal eden Kozluk itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla yangını söndürdü. Çıkan yangında Şahide Balko (65) adındaki yaşlı kadının evi küle döndü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ve emniyet ekiplerinin yangın sonrası durum tespiti ve rapor tutma çalışmaları başlatıldı. Tamamen söndürülen yangında Şahide Balko’ya ait ev içinde bulunan eşyalarıyla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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