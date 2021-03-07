Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman Diyarbakır karayolunda saman yüklü kamyonun sürücüsü, motosiklete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyon yolda yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Batman merkez Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Batman Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan 47 PY 267 plakalı saman yüklü kamyon sürücüsü motosiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek ana yolda yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.