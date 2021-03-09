Gercüş’te çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Gercüş ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini gösterince doğada renklere bürüdü. Yemyeşil Gercüş ovası ve çiçek açan meyve bahçeleri de vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zaman zaman ilçede karayolu üzerinde bulunan badem ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerinde oluşan kartpostallık görüntüler karşısında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Orhan Özdemir, "Yoldan geçerken manzaranın güzel olduğunu fark ettim, bende aracımı kenara çekerek çocuklarımla hatıra resimleri çektik. Gördüğünüz gibi meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler oluşmuş" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.