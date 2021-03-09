Batman’da kullanıma hazır 8 kilo 600 gram toz esrar yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kullanıma hazır 8 kilo 600 gram toz esrar yakalandı

İHA

Batman’da kullanıma hazır 8 kilo 600 gram toz esrar yakalandı

Batman'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bir istihbaratı değerlendiren Batman İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışması sonucunda bir evde yapılan aramada 8 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilişkili 2 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Şüphelilerden biri çıkarıldıkları Batman 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gercüş’te çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Gercüş’te çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler ...
Batman’da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Batman’da çilek bahçelerinde budama ve temizleme ...
Kadınlar gününde kağıt toplayan kadınlar ve sağlık emekçisi kadınlarda unutulmadı
YEREL HABERLER Kadınlar gününde kağıt toplayan kadınlar ve sağlık ...
Sason’da onarılmayan cadde ve sokaklar köstebek yuvasına döndü
YEREL HABERLER Sason’da onarılmayan cadde ve sokaklar köstebek ...
Batman’da aranan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da aranan şahıslar yakalandı
Şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart kadınlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Şehit anneleri ve eşlerinin 8 Mart kadınlar günü ...
Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı
Kozluk’ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü
YEREL HABERLER Kozluk’ta çıkan yangında yaşlı kadının evi küle döndü