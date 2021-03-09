Batman'da 4 kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Gülay (2), Belinay (3), Şevval (6) ve Zeynep (7) Gözateş kardeşler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gercüş'e bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Gözateş ailesinin çocukları Gülay, Belinay, Şevval ve Zeynep, yemek yedikten sonra aniden rahatsızlandı. Gözateş kardeşler, ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gercüş Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2021-03-09 17:35:25



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