Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı (2) 

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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VALİDEN YARALILARA ZİYARET

Batman Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan Eşref Yavuz'un kullandığı 72 BC 774 plakalı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu öğrenci Yasemin ve Esat Yıldırım kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ, Sayım ÖZMEN

2021-03-10 10:41:53



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