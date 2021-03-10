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Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı (3) - Yeniden

DHA

Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 24 yaralı (3) - Yeniden


Arif ARSLANReşat YİĞİZSayım ÖZMEN/BATMAN, (DHA)BATMAN Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin (16)- Selim (18) Barlık kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı kazanın ardından servisin 14 kişi kapasiteli olduğu ortaya çıktı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. 
Kaza, sabah saatlerinde Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Gürgenli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan Eşref Yavuz, 72 BC 774 plakalı ve 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne iddiaya göre, bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı. Seyir halindeyken, Yavuz'un kontrolünden çıkan minibüs, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki köylüler, kurtarma çalışması başlatıp, ekiplere ihbarda bulundu.
YARALILAR İÇİN SEFERBER OLDULAR
Servis minibüsünün devrildiği engebeli bölgeye ulaşmak için jandarma, AFAD ve köylüler seferber oldu. Oluşturulan insan zinciri yöntemiyle yaralılar, sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Kaza yerinde ulaşılan 26 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirdi. 
VALİ ŞAHİN: SERVİS KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE YOLCU ALINMIŞ
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne gelen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi. Daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Şahin, kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kazaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını söyleyen Şahin, "Sason ilçesinin Gürgenli İmam Hatip Lisesi'nin öğrenci servis aracı virajı alamayarak devrildi. Maalesef 2 evladımızı kaybettik, 3'ü ağır olmak üzere 24 yaralımız var. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Hem adli hem de idari tahkikata başladık. Servisin kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı görülüyor. Öğrenciler dışında vatandaşlar da var. Yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere de Allah´tan rahmet diliyorum" diye konuştu. 
BAKAN SELÇUK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybeden öğrencilere başsağlığı diledi. Bakan Selçuk, mesajında "Batman'dan gelen okul servisi kazası haberinin hüznüyle başladık güne. Hayatını kaybeden evlatlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Tedavi altındaki yavrularımızın sağlık durumlarını yakından takipteyiz. Şifa ile kavuşmak duasıyla" dedi.
GÖRGÜ TANIĞI, KAZA ANINI ANLATTI
Öte yandan kazanın görgü tanığı ve yaralıları kurtarma çalışmasına katılan Muhittin Yavuz, o anları anlatırken, "Servis aracı virajı alamadı. Uçurumdan yuvarlanan araçtakilerin yardımına koştuk. Bazılarına müdahale ettik. Yaralıların bir bölümü Batman'a, bir bölümü de Sason'daki hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ, Sayım ÖZMEN
2021-03-10 12:34:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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