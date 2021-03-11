Gercüş'te çiftçilere fıstık ve badem fidanı dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçilere 5 bin fıstık ve iki bin 200 badem fidanı dağıtıldı.

Gercüş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Meyveciliği geliştirme projesi' kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 25 çiftçiye 5 bin fıstık ve iki bin 200 badem fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ve çiftçiler katıldı. Törenin ardından çiftçilere fıstık ve badem fidanları dağıtıldı.

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