Minik öğrencilere geleneksel ören bebek sanatını tanıtıldı

Batmanlı kültür sanatçısı Hamdullah Güneş, öğrencilere geleneksel ören bebek sanatını tanıttı ve telefon, bilgisayar ile günümüzdeki oyuncakların çocukların üstündeki etkisini anlattı.

Şehit Şenay Aybuke Kütüphanesi’nde öğrencilerle bir araya gelen kültür sanatçısı Hamdullah Güneş, geleneksel ören bebek sanatının inceliklerini anlattı. El sanatları ustası Hamdullah Güneş, “Yaptığımız etkinlik geleneksel el sanatları ile ilgili hem çocuklar bilgilendirmek hem de günümüzdeki önümüzdeki tehlikeleri özelikle telefon, bilgisayar ve günümüzdeki oyuncakların çocukların üstündeki etkisini anlatmak için bir araya geldik. Uçan atölye yaklaşık 5 ile 6 sene kurulan bir etkinliktir. Bu etkinlikte biz el sanatlarına duyarlı olmaları için onların bizlere gelmelerine gerek yok biz onlara gidiyoruz. Beli atölye çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşık bu süreçte 15’ten fazla etkinlik yaptık. Bugün ki yaptığımız atölye çalışması 5 ile 10 yaş aralığındaki çocuklar için yaptığımız bir çalışmadır. Bu çalışmada hedeflediğimiz etkinlik çocukların olumsuzluklardan örneğin bir çocuk gelişimini oynadığı oyuncağından alıyor. Bugün günümüzde baktığımızda hayal gücü oyuncaklar piyasada olduğu için çocuklar ondan beslenip kendi kişisel gelişiminde kullanıyor. Bazen gerçekten ortaya ailenin de başa çıkamayacağı sorunlar çıkıyor. Onun için çocuklarımızı sosyal yönde kendi geçmişini kültürel mirası bilmesi için böyle etkinliklere daha sık yer vermeyi düşünüyoruz. Günümüzde kültürel bir yozlaşma var çocuklar kendi kültürlerini bilmiyor ama dünyanın öbür ucunda bir parmakla telefonunun tuşuna bakıp o kültürel etkileşimi yani yozlaşmayı yaşaya biliyor. Kimi aileler bilinçli yaşıyor kimileri bilgi sahibi değil bizde bu tür etkinliklerle ailelerin bilinçlendirmek istiyoruz. İleriye dönük atölye çalışmalarını yapacağımız için çocuklarında fikrini aldığımız zaman bizi şaşırtan konuşmalar çıkıyor, bizi hayrete düşürüyorlar, buda sosyal yönde çocuğun gelişmesinde olumlu veya olumsuz yönde etkiler sergiliyor. Bizde bu yönde etkinliklerimizi yapıyoruz” diye konuştu.

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