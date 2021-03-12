3 bin metrelik yükseklikte zorlu görev



BATMAN, (DHA)Batman´ın Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto dağındaki yerleşim birimine enerji sağlayan hatta yaşanan arıza, ekiplerin çalışmasıyla giderildi. Arıza Onarım Bakım Teknisyeni Mehmet Ali Yavuz, "Burada sürekli kar var, rakım da yüksek olduğu için rüzgar aşırı şiddetli. Bu koşullarda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.Batman´ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto dağının Pilare mevkiinde köy ve mezralardan oluşan 20 yerleşim birimini besleyen enerji nakil hattında, buzlanma ve aşırı rüzgarın etkisi ile arıza meydana geldi. Arıza ihbarının alınması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirvan İlçe yöneticiliğinden bir ekip, araçlarıyla yola koyuldu. Yaklaşık 25 kilometreyi araçlarıyla kat eden ekip, sonraki 15 kilometreyi yaya olarak yürümek zorunda kaldı. Kalınlığı 2 metreyi bulan, ancak tipinin etkisiyle yer yer 7 metreye ulaşan karın yanı sıra uçuruma yuvarlanma tehlikesine rağmen ekipler, hava kararmadan arızanın yerini tespit etti. Yapılan müdahale ile arıza giderildi ve bu hattan beslenen 20 yerleşim birimine yeniden elektrik enerjisi verildi.7 METRE KARDA 15 KİLOMETRE YÜRÜDÜLERYer yer 7 metreyi bulan karda 15 kilometre yürümek zorunda kalan ekipten Mehmet Ali Yavuz, "Kasım ayında kar yağmaya başlıyor ve bazen mayıs ayına kadar sürüyor. Sürekli kar var, burası yüksek rakımlı olduğu için rüzgar aşırı şiddetli. Bu nedenle de sıkı bağlarımız, tellerimiz kopuyor. Aşırı buz yükünden dolayı sehimler aşağı kadar düşüyor. Direk devrilmeleri, heyelan oluyor. Bu koşullarda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman DHA

2021-03-12 10:56:16



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