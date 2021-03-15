Batman'da saka kuşu avcısına 5 bin 879 TL ceza

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, koruma altındaki saka kuşlarını avlayan 1 kişiye 5 bin 879 TL ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, koruma altındaki saka kuşlarını avlayan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, şüphelinin avladığı 4 saka kuşuna el koyarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Saka kuşları korunmaya alınırken, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen şüpheliye 5 bin 879 TL idari ceza verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2021-03-15 14:07:07
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