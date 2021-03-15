Gercüş'te bağ bahçe budama dönemi başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte çiftçilerin bağ bahçe budama mesaisi de başladı.

Gercüş'te hummalı bir çalışma içerisine giren vatandaşlar, bir yandan bağ ve bahçe temizliği yaparken bir yandan da soğan ve domates ekimine başladı. Vatandaşlardan Mehmet Can Soyvural, baharın gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda hummalı şekilde bağ ve bahçelerdeki çalışmaların başladığını söyledi. Soyvural, "Üzüm bağlarımızdan ve bahçelerimizden daha iyi verim alabilmek için budama ve ilaçlamanın yanı sıra bahçelerimizin temizliğini yaparak ağaçlarımızın diplerini çapalıyoruz. Ayrıca tarlalarımızı sürerek sebze ekimi için hazır hale getirdik" dedi.

Bağ ve bahçe temizliğini yapan çiftçilerden Süleyman Yıldırım da üzüm bağları ve bahçelerden daha iyi bir verim alabilmek için çalıştıklarını söyledi.

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