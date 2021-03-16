Sason’da 4 mezra köy statüsüne kavuştu

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı 4 mezra daha köy statüsüne yükseltildi. Bu kapsamda, 50 olan köy sayısı 54’e çıktı.

Sason ilçesinde köy statüsüne kavuşan Gürgenli köyü Yuvalıçay mezrası, Dağçatı köyü Kulaksız mezrası, Umurlu köyü Ziyaret mezrası ve Yürekli köyü Ekinlik mezrası, geçtiğimiz günlerde düzenlenen muhtarlık seçimiyle köy statüsüne kavuştu. Kamu yatırımları için nüfusu baz alınan 4 meranın köy statüsüne kavuşmasıyla Sason’da 50 olan köy sayısı da 54’e yükselmiş oldu.

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