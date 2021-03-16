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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

34 yıllık meslek hayatını doğum gününde noktaladı

İHA

34 yıllık meslek hayatını doğum gününde noktaladı

Türkiye'nin birçok kentinde öğretmenlik yapan, son olarak Batman Ahmedi Hani İmam Hatip Lisesinde görev alan Haluk Sevkal, doğum gününde yaş haddinden emekli oldu.
Batman Ahmedi Hani İmam Hatip Lisesinde görev yapan matematik öğretmeni Haluk Sevkal, 34 yıllık meslek yaşamını doğum gününde noktaladı. Yurdun çeşitli yerlerinde de öğretmenlik mesleğini yürüten Haluk Sevkal, 34 yıllık meslek hayatı boyunca çok sayıda başarılı öğrenci yetiştirdi. Her yaş grubundan öğrencisiyle karşılaştığında mutlu olduğunu ifade eden Sevkal, "Çok hoşuma giden bir şey de öğrencilerin ‘Hocam benim de babam olur musun' demeleri. Beni çok mutlu ediyordu. Ben de ‘Sizin babanızdan bir farkım yok babanız gibi maddi manevi sıkıntılarınızda her zaman yanındayım’ derdim. Öğrenciler dışarıda bana sahip çıktıkları zaman, hocam dedikleri zaman dünyalar benim oluyor. Biz onları tanımasak da onlar bize sahip çıkıyor, tanıyor. Bu mutluluk insana yetiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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