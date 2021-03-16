34 yıllık meslek hayatını doğum gününde noktaladı

Türkiye'nin birçok kentinde öğretmenlik yapan, son olarak Batman Ahmedi Hani İmam Hatip Lisesinde görev alan Haluk Sevkal, doğum gününde yaş haddinden emekli oldu.

Batman Ahmedi Hani İmam Hatip Lisesinde görev yapan matematik öğretmeni Haluk Sevkal, 34 yıllık meslek yaşamını doğum gününde noktaladı. Yurdun çeşitli yerlerinde de öğretmenlik mesleğini yürüten Haluk Sevkal, 34 yıllık meslek hayatı boyunca çok sayıda başarılı öğrenci yetiştirdi. Her yaş grubundan öğrencisiyle karşılaştığında mutlu olduğunu ifade eden Sevkal, "Çok hoşuma giden bir şey de öğrencilerin ‘Hocam benim de babam olur musun' demeleri. Beni çok mutlu ediyordu. Ben de ‘Sizin babanızdan bir farkım yok babanız gibi maddi manevi sıkıntılarınızda her zaman yanındayım’ derdim. Öğrenciler dışarıda bana sahip çıktıkları zaman, hocam dedikleri zaman dünyalar benim oluyor. Biz onları tanımasak da onlar bize sahip çıkıyor, tanıyor. Bu mutluluk insana yetiyor" dedi.

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