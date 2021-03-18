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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş’te meyve ağaçları aşılanmaya başlandı

İHA

Gercüş’te meyve ağaçları aşılanmaya başlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte meyve ağaçları aşılanmaya başlandı.
Gercüş ilçesi ve köylerinde, kaliteli ve nitelikli meyve alımı için elma, armut, kayısı, erik, kiraz, ayva ve vişne ağaçları aşılanmaya başlandı. İlçe ve köylerindeki meyve üreticileri, düşük rekoltede meyve veren ağaçların yüksek kalitede ürün vermesi için, bahar mevsiminde ağaçlara su yürümeye başlamasıyla, kalem ve yarma aşıları yapıyor.
Amacın kaliteli ürün elde etmek olduğunu ifade eden aşı ustalarından Eyüp Öner, "Ağaçlarımızı aşılamaya mart ayıyla birlikte başlamıştık. Şu anda aşılarımıza devam ediyoruz. Burada amacımız daha çok ürün elde etmek ve elde ettiğimiz ürünlerin kaliteli olmasını sağlamak. Aşı yaparken sadece aynı cins ağaçlara aşı yapmıyoruz. Farklı cinste olan ağaçları da aşılıyoruz ve deniyoruz. Kaliteli ürün elde etmek için var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz" dedi.
Gercüş'e bağlı Arıca köyündeki aşı ustası Metin Şaşmaz ise "Mart ayında aşılama işlemine başladık ve aşı çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şuan tam aşı zamanı kaliteli bir ürün alabilmek için aşı işlemini yapıyoruz" diye konuştu.

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