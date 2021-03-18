Batman’da suç makinesi JASAT tarafından yakalandı

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Batman'da 19 ayrı suçtan 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Arama Timi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, yaptıkları çalışma ile hırsızlık, basit yaralamam, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, ceza evine yasaklı madde sokmaya çalışma, uyuşturucu ve uyarıcı medde kullanma gibi 19 ayrı suçtan aranan 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.'yı Batman Hilal Mahallesi Komando Caddesi üzerindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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