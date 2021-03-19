Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı

Batman’da cep telefonunu çalan hırsızı kovaladığını belirten kişiyi ‘gözü tutmayan’ Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, şahsın araştırılmasını istedi. Polis ekiplerince yapılan incelemede zanlıyı kovaladığını belirten kişi, kaçan hırsızın ortağı çıktı.

Batman merkez Turgut Özal Bulvarında ilginç bir olay yaşandı. Dörtyol kavşağında 2 araç kaza yaptı. Bu arada bir hırsız, kaza yapan araçtan inen sürücüye ait koltuk üzerindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Araçta bulunanların kovaladığı kişi, Bahçelievler Mahallesindeki ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Olay yerinde bulunan bir genç de kaçan hırsızı kovaladı. Bu sırada yoldan geçen Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, makam aracından inerek kaza yerine geldi. Kaza yapan araç sürücüleri hasar olmaması üzerine araçlarına binerken, telefonu çalınan sürücü Emniyet Müdürü Kıraç’tan yardım istedi. Bu arada hırsızı kovaladığını iddia eden genç Emniyet Müdürü Kıraç'a hırsızı kovaladığını, ancak yakalayamadığını söyledi. Genci gözü tutmayan Müdür Kıraç, korumalarına şahsın araştırılmasını istedi. Yaklaşık 5 dakika sonra Müdür Kıraç’ı bilgilendiren korumalar, söz konusu kişinin kaçan hırsızın arkadaşı olduğunu ve üzerinden çalınan cep telefonunun çıktığını belirtti.

Hırsız gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlar, ‘Müdür hırsızı gözünden tanıdı’ yorumları yaptı.

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