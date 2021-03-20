Gercüş'te korona virüs denetimleri sürüyor

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Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında halk pazarında denetimlerde bulundu.

Kaymakam Şekerci, korona virüs denetimlerine katıldı. Halk pazarında denetim gerçekleştiren Kaymakam Şekerci, yapılan denetimlerde maske kullanımı, pazar tezgahları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı kurallarına uyulup uyulmadığını yerinde inceledi. Denetimlerde, salgının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kaymakam Şekerci, "Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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