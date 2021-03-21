Batman Basın Konseyinde Arslan güven tazeledi

Batman Basın Konseyi, 11. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen kongrede Ercan Arslan yeniden başkan seçildi.

BatmanSiirt Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavir Bölge Odasında yapılan kongreye Batman'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Kongreye ASKON Şube Başkanı M. Selman Nasıroğlu, SMMMO Başkanı Hayrettin Başaran, AFAD Bartın İl Müdürü Ahmet Yıldız, Koçerler Derneği Başkanı Emin Çelik ve ASKON yönetim kurulu üyesi Mustafa Varol katıldı. Pandemi şartları gözetilerek yapılan kongrede Divan Başkanlığına ASKON Başkanı Selman Nasıroğlu, üyeliklere Nedim Arslan ve Mehmet Salih Özcan seçildi. Gündemin okunmasının ardından Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan, faaliyet raporunu açıkladı. Ardından denetim kurulu ve mali rapor okunarak kabul edildi. Tek listeyle gidilen seçimde Ercan Arslan yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kuruluna Veysi Demir, Muhyeddin Beyca, Hüseyin Sakar, Murat Ezgin, Mekan Görük, Mehmet Fatih Akgül, Ferhat Malgir ve Recep Okuyucu seçildi. Mustafa Seven, Bulut Kutlu ve Necdet Çakır ise denetim kurulunu oluşturdu.



"Kente basın evi kazandırmak istiyoruz"

Seçimin ardından üyelere seslenen Başkan Ercan Arslan, görev aldıkları iki yıllık sürecin son bir yılı pandemiyle geçmesine rağmen çalışmalarını aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi. Yeni süreçte en büyük hedeflerinin kente basın evi kazandırmak olduğunu vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batman Valisi Hulusi Şahin’den basın evi sözünü aldık. Bununla ilgili yer arayışımızı tamamladık. Vali Şahin’le görüşmemiz sonucunda inşallah kente basın evi kazandıracağız. Basın evi sadece benim istememle olmuyor, tüm gazeteci arkadaşların sahiplenip baskı uygulamaları lazım. Gazetecilik dünyadaki ilk mesleklerden birisi, son meslek de olacak. Dünya var oldukça gazetecilik de olacak. Gazetecilik bu yüzden özel ve ayrıcalıklı bir meslek. Gazeteciliği ayakta tutan ve gelecekte daha iyi noktalara taşıyacak en önemli özellik ise yine bu özel mesleğin hakkını veren meslektaşlarımız olacaktır. Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla görev yapıldığı sürece bir basın mensubu aynı zamanda kamu görevi yapmış sayılır. Tüm vatandaşlarımızın yerel basına sahip çıkması ve destek vermeleri gerekiyor. Bu düşünceler ile gazeteciliğe emek veren, değer katan, katkı sunan, bedel ödeyen meslektaşlarımıza buradan şükranlarımı gönderiyorum."

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