Batman Valisi, nevruz ateşi yaktı



Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin tarafından yakıldı.

Batman Valiliği tarafından nevruz kutlama etkinliği düzenlendi. Batman Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

VALİ VE EŞİ YUMURTA TOKUŞTURDU

Düzenlenen etkinlikte, nevruz ateşini Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin ile birlikte yaktı. Daha sonra etkinliğe katılan gençlerle halay çeken Şahin çifti, birbirleriyle yumurta tokuşturdu. Vali Şahin'in tokuşturduğu yumurtanın 2 kez kırılması, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

MASKE VE MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Koronavirüs tedbirlerinin alındığı etkinlikte konuşan Vali Şahin, "Bugün 21 Mart nevruz günü. Baharın bayramı. Biz de Batman´da nevruzu coşkuyla kutluyoruz. Salgından dolayı maskeye ve mesafeye gayret ederek, kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin şenliğini hep birlikte Batman´da gerçekleştiriyoruz" dedi.

Etkinlikler kapsamında, halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2021-03-21 15:18:40



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