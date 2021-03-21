Batman Valisi, nevruz ateşi yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Valisi, nevruz ateşi yaktı

DHA

Batman Valisi, nevruz ateşi yaktı


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin tarafından yakıldı. 
Batman Valiliği tarafından nevruz kutlama etkinliği düzenlendi. Batman Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. 
VALİ VE EŞİ YUMURTA TOKUŞTURDU
Düzenlenen etkinlikte, nevruz ateşini Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin ile birlikte yaktı. Daha sonra etkinliğe katılan gençlerle halay çeken Şahin çifti, birbirleriyle yumurta tokuşturdu. Vali Şahin'in tokuşturduğu yumurtanın 2 kez kırılması, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
MASKE VE MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ
Koronavirüs tedbirlerinin alındığı etkinlikte konuşan Vali Şahin, "Bugün 21 Mart nevruz günü. Baharın bayramı. Biz de Batman´da nevruzu coşkuyla kutluyoruz. Salgından dolayı maskeye ve mesafeye gayret ederek, kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin şenliğini hep birlikte Batman´da gerçekleştiriyoruz" dedi. 
Etkinlikler kapsamında, halk oyunları ekibi de gösteri yaptı. 
 DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-03-21 15:18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefakar öğretmenler köy okulunu boyayıp öğrencilerin yüreklerine dokundu
YEREL HABERLER Vefakar öğretmenler köy okulunu boyayıp öğrencilerin ...
Batman Basın Konseyinde Arslan güven tazeledi
YEREL HABERLER Batman Basın Konseyinde Arslan güven tazeledi
Gercüş'te korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gercüş'te korona virüs denetimleri sürüyor
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı 'gözünden' tanıdı
YEREL HABERLER Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç hırsızı ...
Batman’da haklarında arama kaydı bulunan 23 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da haklarında arama kaydı bulunan 23 kişi ...
Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi
YEREL HABERLER Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi