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Vakaların arttığı Batman'da, Vali Şahin'den 'temaslıları gizlemeyin' uyarısı

DHA

Vakaların arttığı Batman'da, Vali Şahin'den 'temaslıları gizlemeyin' uyarısı


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN Valisi Hulusi Şahin, kent genelinde vaka sayında artış olduğuna dikkat çekerek, "Tüm Batmanlılara sesleniyorum, lütfen temel kurallarımız olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Hastalanan vatandaşlarımızla lütfen temaslı olduklarını gizlemeden, açık ve net bir şekilde söylesinler bizlere" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Batman, 100 binde 15,64 olan vaka oranının artış gösterip, 28,54'e oranına ulaştı. Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çekerek, halka uyarılarda bulundu. Vali Şahin, temaslı olanların durumu gizlememeleri gerektiği ifade ederek, belirli bir eşiğin aşılmasıyla kısıtlamaların yeniden başlayacağını söyledi. Vali Şahin, "Henüz maviden sarıya geçtiğimizi söyleyemeyiz. Paylaşılan haritalar gayri resmi. Cumhurbaşkanlığımızın ilan ettiği haritalar değil. Sadece vaka sayısı değil, aynı zamanda başka kriterler de bu hesabın içinde. Yeni dönemde kısıtlamaların kaldırıldığı dönemde Batman´da da vakaların arttığı bir gerçek. Tüm Batmanlılara sesleniyorum; lütfen temel kurallarımız olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Ayrıca hastalanan vatandaşlarımız lütfen temaslı olduklarını gizlemeden, açık ve net bir şekilde söylesinler bizlere. Ekiplerimiz de çalışsın. Bu mücadelede en önemli husus budur. Tabi hükümetimiz karar verecek ama belirli bir eşiği aşarsak kısıtlamalar yeniden olacak" dedi.
Halk da vaka artışının nedenini rehavetten kaynaklandığını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-03-21 17:28:32

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