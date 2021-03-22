Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli Anadolu semenderi görüldü. Vatandaşlar, buldukları semendere su verdikten sonra doğal ortamına saldı.
Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde görüntülendi. Nesli tehlike altındaki semenderi sokakta bulanan vatandaşlar bir kovanın içine bırakarak, su içmesini sağladı. Semender, daha sonra doğal ortamına salındı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2021-03-22 12:21:43
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