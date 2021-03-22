'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık şebekesine operasyonda 4 tutuklama 



Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'oltalama' yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenerek, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'oltalama' yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda E.K., M.FA., O.A., Ş.B.G., M.A.T., Ş.K., E.Y., F.D. ve V.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 35 cep telefonu, 6 bilgisayar, 2 hard disk, 4 tablet, 7 USB bellek, 8 hafıza kartı, 34 SIM kartı ve MP3 çalar dahil 96 dijital materyal el geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ

2021-03-22 13:23:16



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