Batman'da karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışmaları başladı

Batman’da yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen, halk sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarıyla mücadele çalışmalarına başlandı.

Batman’da havaların ısınmasıyla birlikte varlıklarını yoğun bir şekilde hissettiren ve çoğu zaman hastalık taşımalarından korkulan sivrisinek ve karasinekle mücadeleye erken dönemde başlatarak larvada iken yok etmeyi hedefleyen Batman İl Özel İdaresi ilaçlama ekipleri, Batman merkez ve bağlı ilçelerdeki köylerde bulunan tüm tahliye kanalları, larva üretimi olabilecek gübre yığınları, çöp toplama alanları ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Sineklerle mücadelede kesin çözüm için erken ilaçlamanın önemine değinen ekipler, "Vektörle mücadelemiz, henüz oluşum aşamasındayken başlıyor. Larva olarak isimlendirilen uygulamalarımız, varlık yoğunluğu kontrol edilemeyen sinek türlerini oluşum sürecindeyken azaltan en etkili yöntemlerden birisidir. Dolayısıyla bu uygulamamızla bahar ve yaz mevsiminde daha az kimyasal kullanımı ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların engellenmesi sağlanmaktadır. İlaçlama çalışmalarımızı periyodik aralıklarla tüm bağlı köylerde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığını ve huzurunu korumak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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