Batman'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman’da çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis tarafından yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, polis, Korik Mahallesi TPOA Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği N.K. isimli şahsın UYAP sorgusu yaptı. Yapılan sorguda N.K.'nın 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 'zimmet' suçundan 15 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 2 ayrı dosyadan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.K., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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