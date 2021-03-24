Batman’da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı

Batman’da etkisini sürdüren sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan cami minaresi yıkıldı.

Batman’ın Sason ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar yıkıma neden oldu. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde gece saatlerinde camii minaresi şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Cami imamı Çetin Karakaya, "Maalesef dün gece fırtınadan dolayı minaremiz devrildi. Hamdolsun maddi hasarla atlattık. Hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadı, bu sevindirici bir olay. Allah bizleri bütün musibetlerden belalardan muhafaza eylesin. Hem devletimizin hem resmi kurumlarımızın vatandaşlarımızın desteği ile inşallah camimizi eski haline getireceğiz, daha güzelini yapacağız. Allah bizi daha büyük musibetlerden muhafaza buyursun inşallah" dedi.

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