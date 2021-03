Miniklerin Yaşlılar Haftası etkinliği beğeni topladı

Batman'ın Sason ilçesinde 1826 Mart arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeni ile anaokulu öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde düzenledikleri 'yaşlanınca biz' temalı gösteri, izleyenler tarafından tam not aldı.

Sason'da Çok Amaçlı Toplum Merkezinde eğitim gören sevgi kelebekleri ana sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri Çimen Yaşar eşliğinde hazırladıkları gösteride minikler, yaşlıları gibi giyinerek, onlar gibi davranmaya çalıştı. 1826 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla öğrencilerine yaşlıların önemini ve yaşlılara saygıyı pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Yaşar, yaşlılara saygıyı yapılan etkinlikle öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini söyledi. Yaşar, "Özellikle okul öncesi dönem çocuklarında Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri üzerinde durulmalıdır. Çocukların henüz çok küçük yaşlarda yaşlılara gereken saygı ve hürmeti göstermeyi öğrenmesi, yeni neslin sağlam kurulmuş temeller üzerinde yapılanmasını sağlayacaktır. Yaşlılara Saygı Haftası etkinliklerinde, okullarda derslerde yaşlılığın ne demek olduğu, yaşlı insanlarının ihtiyaçlarının neler olduğu, yaşlı kimselere nasıl yardımcı olunabileceği, onlara sevgi ve şefkat göstermenin, saygı duymanın ve onları sevmenin anlamı ve önemini öğretmeye çalıştık. Her bireyin vakti ve zamanı geldiğinde yaşlanacağını ve yaşlıların beklediği saygıya ve hürmete, yardıma, bir gün her bireyin ihtiyaç duyacağı anlatılıp değerlerimizi, örf ve adetlerimizi kaybetmeden onların kıymetini bilmemiz için çocuklarımız ile birlikte bu oyunu sergiledik. Bu şekilde yaşlılar haftasının amacına yönelik çalışmamızın amacına ulaştığına inanıyorum" dedi.

