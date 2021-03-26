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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş cuma hutbesinde korona virüs tedbirlerine dikkat çekti

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş cuma hutbesinde korona virüs tedbirlerine dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batman’da Site Mahallesindeki Korkut Özal Caminde cuma hutbesini okudu. Erbaş, hutbede korona virüs tedbirlerine dikkat çekti.
Site Mahallesindeki Korkut Özal Camisindeki cuma hutbesine, Erbaş'ın yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İl Müftüsü Turgut Erhan ve vatandaşlar katıldı. Hutbede konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hz. Ömer (Radıyallahu anh) zamanından beri İslam’ın neşvünema bulduğu ezanı Muhammed'inin hiçbir zaman kesintiye uğramadan okunduğu, alimler diyarı ilim irfan menbaı Batman’dan Korkut Özal Caminin minberinden hepinize selam olsun. Yarın Ramazan’ın coşkusu olan Beraat gecesini idrak edeceğiz. Cenabı Hak bu gece hürmetine aziz milletimize ve ümmeti Muhammed’e hayır ve bereket ihsan eylesin, Beraat geceniz mübarek olsun. Üç aylar ile başladık, Regaip gecesini idrak ettik, Rabbimize yaklaşmaya çalıştık, Miraç ile ruhen yücelmeyi arzu ettik. Bu asrın en büyük imtihanlarından birini yaşıyoruz. Salgın hastalık insanlığı yakalamış durumda. Gelin yaşadığımız bu salgın hastalıkla mücadeleye devam edelim, tedbirlere riayet edelim, tedbirlerden taviz vermeyelim. Maske ve mesafeyle, temizlikle tedbirlerimizi alalım. İnşallah en kısa zamanda bu büyük belanın bütün insanlığın üzerinden kalkması için dua ve niyaza devam edelim" dedi.
Hutbenin ardından cemaat cuma namazını eda etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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