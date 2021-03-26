Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs bu asrın en büyük imtihanı



Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)BATMAN'da, cuma namazında hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının, insanlık için bu asrın en büyük imtihanlarından biri olduğunu ifade ederek, "Maske, mesafe ve temizlikle tedbirlerimizi alalım. İnşallah en kısa zamanda, bu büyük belanın bütün insanlığın üzerinden kalkması için dualara, niyazlara devam edelim" dedi.

Cumartesi günü kutlanacak Berat Kandili programına katılmak üzere Batman'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'nün yerleşkesinde bulunan Korkut Özal Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Namaz öncesi cuma hutbesi okuyan Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınına değindi. Koronavirüs salgınının insanlık için asrın en büyük imtihanı olduğunu anlatan Erbaş, "Kardeşlerim, insanlık olarak, bu asrın en büyük imtihanlarından birini yaşıyoruz. Salgın hastalık olan Covid-19, insanlığı yakalamış durumda. Gelin bu tatsız hastalıkla mücadeleye devam edelim, tedbirleri sıkı alalım ve taviz vermeyelim. Maske, mesafe ve temizlikle tedbirlerimizi alalım. İnşallah en kısa zamanda bu büyük belanın bütün insanlığın üzerinden kalkması için, dualara, niyazlara devam edelim. Tedbir, tevekkül ve dua üçlüsünden, hiçbir zaman uzak kalmayalım. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu da onun için hayır olur. O halde, müminin Rabbine dayanarak, kendine güvenerek ve kardeşleriyle yardımlaşarak, zorlukları aşabileceğini unutmayalım. Yaşadığımız olayları ibret ve ferasetle okuyalım. Sorumluluk bilinci ve nefis muhasebesi çerçevesinde değerlendirelim. Üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olalım. Bu dünyanın sınavlarını azim, sabır ve şükür terazisinde tartalım. Hayatta güçlü olmak için ibadet, dua ve tefekkür edelim" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2021-03-26 15:25:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.