Batman’da çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı

Batman’da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 2 kişi balık tutmak için Batman köprüsü mevkisinde suya girdi. Kapakların açılmasıyla Batman çayında aniden sular yükselince Suriye uyruklu 2 kişi çayda mahsur kaldı. 2 kişi köprü ayaklarına sığınarak 112 acili arayıp yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek uzun uğraşların ardından sarkıttıkları halat yardımıyla 2 kişiyi köprünün üzerine çekerek kurtardı.
Mahsur kalan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Şahısların kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.