Uyarı yapılmadan baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı

Batman’da baraj kapaklarının uyarı ve duyuru yapılmadan açılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Birçok vatandaş Batman Çayı'nda mahsur kaldı.

Batman'da baraj kapaklarının açılması sonrası yükselen su nedeni ile birçok vatandaş çayda mahsur kaldı. Baraj kapaklarının açılmasıyla Batman Çayı'nda aracıyla birlikte mahsur kalan vatandaşlardan Hakan Babür, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Baraj kapakları açıldığında duyuru yapılması gerektiğini ifade eden Babür, "Batman Çayı'nda birçok kişi piknik yapmak için geldi. Ben de o vatandaşlardan biriyim. Kaldığım yerde hiç su yoktu. Bir anda sular yükseldi ve ben aracımla mahsur kaldım. Ekipleri tarafından son anda kurtarıldım. Yetkililerinin bu konuda çok duyarsız davrandı. Yetkililer, baraj sularını bırakmadan önce bir uyarı yapmaları gerekiyor” dedi.

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