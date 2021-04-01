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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da öğretmen ve öğrenciler parkta kitap okudu

İHA

Batman’da öğretmen ve öğrenciler parkta kitap okudu

Batman’ın Gercüş ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, vatandaşlara okuma kültürü kazandırmak için parkta 30 dakika kitap okudu.
57. Kütüphane Haftası sebebiyle Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için farkındalık projesine imza attı. Öğrenciler, ilçede bulunan Yasin Börü Parkında, 30 dakika kitap okudu.
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, kitabın yerini hiçbir şeyin tutmayacağını söyledi. Ekmen, "Programımızın amacı da topluma kitap sevgisi aşılamaktı. İnşallah burada yaptığımız bu okumayla birlikte dikkat çekeriz ve kitap okuma kültürünü kazandırmış oluruz. Kitap okumak için zaman ayırmalıyız" dedi.
Öğrenciler Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında parkta kitap okuduklarını söyledi.

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