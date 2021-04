Manzarası taş olan Batman'da ev fiyatları 1 milyon lirayı aştı

Sanayisi bulunmayan, manzarasının büyük bir bölümünü taşların oluşturduğu Batman’da ev fiyatları dudak uçuklattı. Ev fiyatlarının 1 milyon lirayı aştığı kentte uzmanlar, vatandaşları uyararak ev alınırken muhakkak ekspertizini yapmalarını tavsiye etti.

İşsizlik oranında Türkiye'nin ilk sıralarında bulunan Batman'da ev fiyatları görenleri hayretler içinde bırakıyor. Sanayisi olmayan ve manzarasının büyük bir bölümünü taşların oluşturduğu kentte ev fiyatları 1 milyon lirayı geçti. Batman Emlakçılar Derneği Başkanı Alaaddin Okçu, kentteki olağandışı hareketliliği önlemek için çalıştıklarını söyledi.



"Fiyatların yüksek olması bizi üzüyor"

Batman'da yaşam kültürünün her geçen gün değiştiğini kaydeden Okçu, "Daha öncesinde biz Batman’ı bir cazibe merkezi her kesimden insanın yaşayabileceği bir yer olarak tasarlıyorduk, görüyorduk, insanlara burada hem sosyal hem ekonomik olarak daha düzgün yaşayabileceklerini düşünüyorduk ve tavsiye ediyorduk. Ama şu anki duruma bakılacak olursa en kötü doğalgazlı bir dairenin kirasının bin 200’den başlayıp 3 bin liraya kadar çıkması bizi ürkütüyor. Bizi bazı adımlar atmaya zorluyorlar. Bunun muhakkak bir sebebi vardır, sahibinden olan ürünlerin kiralanması bir bilene sormadan bir mülkün kiralanması ve mesela kişi sahibinden kiraladıkça piyasada bir döngü oluyor ve bu artık belli bir süreden sonra nizami olmaya meyil ediyor. İkincisi o fiyata veriyor üçüncüsü verdikten sonra artık o bir döngü oluyor bunu da durduramıyoruz" dedi.



"Ekspertizlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz"

Fiyatlar sadece kiralamada değil satışlarda da yükseldiğini vurgulayan Okçu, "Bunun önüne geçmek istiyoruz. İnsanların mülk almadan önce muhakkak ekspertizini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bir bilen kurumdan bir bilen ofisten yetki belgesi olan ofislerden destek almalarını tavsiye ediyoruz. Bu hususta ivedi bir şekilde döngü olması gerekiyor, çünkü şu anda tıkanıklık yaşıyor. İnsanlar bir daireyi 600 ila 700 bin liraya almaları için ciddi bir kazanç elde etmeleri gerekiyor. Bu sıkıntılara yol açıyor normal bir devlet memurunun bir daire alması neredeyse artık hayal oldu. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bir ürün aldığınız zaman bunun piyasası bunun satılabilir rakamları dairenin maliyeti oradaki yaşantı oradaki sosyal aktivite, kişi başına düşen gelir bunların tamamı yani ekspertiz ve piyasa analizi yapılmadan alınmamasını tavsiye ediyoruz. Bunu eğer kişiler kullanıcılar yaparsa fiyatlarda düzelme olacağına inanıyoruz. Bir bilene sormadan sakın daire, konut ticari alan almayın" diye konuştu.



"İnsanların bir ev ihtiyaçları hayal oluyor"

Bir dairenin fiyatı o dairenin içinde bulunmuş olduğu site, sosyal alanları, kapalı garajı, dairenin içindeki ekstralarıyla ölçüldüğünü dile getiren Okçu, "Mesela Batman’da bildiğimiz üzere iyi bir sanayimiz yada iyi bir döngümüz yok bir liman şehri değil, misal buradaki işsizlik olan oranları Türkiye’de maalesef ki birinci sıradayız. Şimdi durum böyle olunca bizim halkımızın 800 ila 1 milyon arası daire alabilmesi ya da kaç kişi alabilir, yani 1 milyonu kaç kişi var ki madem öyledir biz niye görmüyoruz. Bu yüzden insanların bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Alacakları dairenin arsa fiyatından içindeki malzeme fiyatından yani tamamen maliyeti nedir, sattığı zaman, ne zaman ne kadara satılır kısacası tamamen düzgün bir şekilde ekspertiz yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yönde kesinlikle yapmadıkları her ekspertiz yapmadıkları her çalışma bir sonrakine emsal oluyor ve bu sayede piyasada sıkıntı oluşuyor, insanların artık bir yuva bir ev ihtiyaçları hayal oluyor" şeklinde konuştu.

