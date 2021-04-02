Manzarası taş olan Batman'da ev fiyatları 1 milyon lirayı aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manzarası taş olan Batman'da ev fiyatları 1 milyon lirayı aştı

İHA

Manzarası taş olan Batman'da ev fiyatları 1 milyon lirayı aştı

Sanayisi bulunmayan, manzarasının büyük bir bölümünü taşların oluşturduğu Batman’da ev fiyatları dudak uçuklattı. Ev fiyatlarının 1 milyon lirayı aştığı kentte uzmanlar, vatandaşları uyararak ev alınırken muhakkak ekspertizini yapmalarını tavsiye etti.
İşsizlik oranında Türkiye'nin ilk sıralarında bulunan Batman'da ev fiyatları görenleri hayretler içinde bırakıyor. Sanayisi olmayan ve manzarasının büyük bir bölümünü taşların oluşturduğu kentte ev fiyatları 1 milyon lirayı geçti. Batman Emlakçılar Derneği Başkanı Alaaddin Okçu, kentteki olağandışı hareketliliği önlemek için çalıştıklarını söyledi.

"Fiyatların yüksek olması bizi üzüyor"
Batman'da yaşam kültürünün her geçen gün değiştiğini kaydeden Okçu, "Daha öncesinde biz Batman’ı bir cazibe merkezi her kesimden insanın yaşayabileceği bir yer olarak tasarlıyorduk, görüyorduk, insanlara burada hem sosyal hem ekonomik olarak daha düzgün yaşayabileceklerini düşünüyorduk ve tavsiye ediyorduk. Ama şu anki duruma bakılacak olursa en kötü doğalgazlı bir dairenin kirasının bin 200’den başlayıp 3 bin liraya kadar çıkması bizi ürkütüyor. Bizi bazı adımlar atmaya zorluyorlar. Bunun muhakkak bir sebebi vardır, sahibinden olan ürünlerin kiralanması bir bilene sormadan bir mülkün kiralanması ve mesela kişi sahibinden kiraladıkça piyasada bir döngü oluyor ve bu artık belli bir süreden sonra nizami olmaya meyil ediyor. İkincisi o fiyata veriyor üçüncüsü verdikten sonra artık o bir döngü oluyor bunu da durduramıyoruz" dedi.

"Ekspertizlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz"
Fiyatlar sadece kiralamada değil satışlarda da yükseldiğini vurgulayan Okçu, "Bunun önüne geçmek istiyoruz. İnsanların mülk almadan önce muhakkak ekspertizini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bir bilen kurumdan bir bilen ofisten yetki belgesi olan ofislerden destek almalarını tavsiye ediyoruz. Bu hususta ivedi bir şekilde döngü olması gerekiyor, çünkü şu anda tıkanıklık yaşıyor. İnsanlar bir daireyi 600 ila 700 bin liraya almaları için ciddi bir kazanç elde etmeleri gerekiyor. Bu sıkıntılara yol açıyor normal bir devlet memurunun bir daire alması neredeyse artık hayal oldu. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bir ürün aldığınız zaman bunun piyasası bunun satılabilir rakamları dairenin maliyeti oradaki yaşantı oradaki sosyal aktivite, kişi başına düşen gelir bunların tamamı yani ekspertiz ve piyasa analizi yapılmadan alınmamasını tavsiye ediyoruz. Bunu eğer kişiler kullanıcılar yaparsa fiyatlarda düzelme olacağına inanıyoruz. Bir bilene sormadan sakın daire, konut ticari alan almayın" diye konuştu.

"İnsanların bir ev ihtiyaçları hayal oluyor"
Bir dairenin fiyatı o dairenin içinde bulunmuş olduğu site, sosyal alanları, kapalı garajı, dairenin içindeki ekstralarıyla ölçüldüğünü dile getiren Okçu, "Mesela Batman’da bildiğimiz üzere iyi bir sanayimiz yada iyi bir döngümüz yok bir liman şehri değil, misal buradaki işsizlik olan oranları Türkiye’de maalesef ki birinci sıradayız. Şimdi durum böyle olunca bizim halkımızın 800 ila 1 milyon arası daire alabilmesi ya da kaç kişi alabilir, yani 1 milyonu kaç kişi var ki madem öyledir biz niye görmüyoruz. Bu yüzden insanların bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Alacakları dairenin arsa fiyatından içindeki malzeme fiyatından yani tamamen maliyeti nedir, sattığı zaman, ne zaman ne kadara satılır kısacası tamamen düzgün bir şekilde ekspertiz yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yönde kesinlikle yapmadıkları her ekspertiz yapmadıkları her çalışma bir sonrakine emsal oluyor ve bu sayede piyasada sıkıntı oluşuyor, insanların artık bir yuva bir ev ihtiyaçları hayal oluyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Şahin: Artık Batman'ın gündeminde terör yok
YEREL HABERLER Vali Şahin: Artık Batman'ın gündeminde terör yok
Batman’da öğretmen ve öğrenciler parkta kitap okudu
YEREL HABERLER Batman’da öğretmen ve öğrenciler parkta kitap okudu
Uyarı yapılmadan baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uyarı yapılmadan baraj kapakları açıldı, vatandaşlar ...
Batman’da çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Batman’da çayda mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi ...