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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozluk’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

İHA

Kozluk’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Tosunpınar Yukarı Mahalle Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinliği gezen Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, öğretmenleri öncülüğünde öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri tek tek ziyaret ederek projelerin amacı, kapsamı, sürdürülebilirliği ve katma değerleri hakkında bilgi aldı. Fuarda ortaya konulan eserleri gezdikten sonra okul öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Güngör, "Gördüklerim beni ziyadesiyle mutlu etti. İlçemizde bilimin tohumları atılmış. Geleceğimiz emin ellerdedir. Öğrencilerin bilim yolcuğunda onlara adeta birer kandil olan öğretmenlerime gösterdikleri emeklerden ötürü teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
Fuara 25 projeyle katıldıklarını belirten Tosunpınar Yukarı Mahalle Ortaokulu Okul Müdürü Harun Şen ise "Okulumuzda bilişim ve teknoloji öğretmeni Deniz Filiz koordinatörlüğünde hazırladığımız TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okul bahçesinde 2 gün boyunca devam etti. Fuar alanında birbirinden güzel 25 proje 54 deney, danışman öğretmenler Abdullah Daş, Harun şen, Hasan Erkenekli ve Buşra Gözlükaya gözetiminde hazırlanarak okulumuz öğrencilerinin sunumuyla yapıldı. Bu fuardaki amaç öğrencilerimiz ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayarak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır. Bu ortamda araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşamışlardır. Bu fuarda emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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