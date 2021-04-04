Bakan Soylu'dan bildiri tepkisi: Kelimenin tam anlamıyla edepsizler



Burak EMEKReşat YİĞİZ/ BATMAN (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da katıldığı güvenlik toplantısında 104 amiralin bildirisine sert eleştiride bulundu. Bakan Soylu, "Maalesef zihinsel kodları gelişmeyenleri çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Bakan Soylu, temasları kapsamında Vali Hulusi Şahin'i ziyaret ederek, valilik binasında yapılan 'Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakan Soylu, toplantı öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 103 amiralin yayımladığı bildiriye sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Gerekli açıklamaları yaptık. Yapmaya da devam ederiz ama bazen üstlenen sıfatlar, sorumluluk sahibi olmaya yetmiyor. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında tüm ilgi alanlarımızı etken alanlara döndürüyoruz. Tam bu dönemin içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar, aslen düşmanlarımızı, vesayetçilerimizi çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor. Ve Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor. Maalesef zihinsel kodları gelişmeyenleri çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Kalıntılar doğal olarak seleksiyona uğrarlar, tarihe karışır giderler ya da temizlenirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık bizim sevdamızdır. Bütün mücadelemizi bunun için gerçekleştiriyoruz. Söyleyeceğimiz cümle şudur, sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız. Ve biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı? Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçları üzülerek görüyoruz ki olur. Görevimiz çapakları temizlemektir" dedi. DHA-Politika Türkiye-Batman Burak EMEK, Reşat YİĞİZ

2021-04-04 14:24:58



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