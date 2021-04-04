Bakan Soylu'dan bildiri tepkisi: Kelimenin tam anlamıyla edepsizler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu'dan bildiri tepkisi: Kelimenin tam anlamıyla edepsizler

DHA

Bakan Soylu'dan bildiri tepkisi: Kelimenin tam anlamıyla edepsizler


Burak EMEKReşat YİĞİZ/ BATMAN (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da katıldığı güvenlik toplantısında 104 amiralin bildirisine sert eleştiride bulundu. Bakan Soylu, "Maalesef zihinsel kodları gelişmeyenleri çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Bakan Soylu, temasları kapsamında Vali Hulusi Şahin'i ziyaret ederek, valilik binasında yapılan 'Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.
Bakan Soylu, toplantı öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 103 amiralin yayımladığı bildiriye sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Gerekli açıklamaları yaptık. Yapmaya da devam ederiz ama bazen üstlenen sıfatlar, sorumluluk sahibi olmaya yetmiyor. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında tüm ilgi alanlarımızı etken alanlara döndürüyoruz. Tam bu dönemin içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar, aslen düşmanlarımızı, vesayetçilerimizi çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor. Ve Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor. Maalesef zihinsel kodları gelişmeyenleri çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Kalıntılar doğal olarak seleksiyona uğrarlar, tarihe karışır giderler ya da temizlenirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık bizim sevdamızdır. Bütün mücadelemizi bunun için gerçekleştiriyoruz. Söyleyeceğimiz cümle şudur, sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız. Ve biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı? Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçları üzülerek görüyoruz ki olur. Görevimiz çapakları temizlemektir" dedi. DHA-Politika Türkiye-Batman Burak EMEK, Reşat YİĞİZ
2021-04-04 14:24:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin ...
Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu temizlendi
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu temizlendi
Gercüş’te cami açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Gercüş’te cami açılışı yapıldı
Batman’da uçak ambulans Reyhan bebek için havalandı
YEREL HABERLER Batman’da uçak ambulans Reyhan bebek için havalandı
Batman’da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı
YEREL HABERLER Batman’da çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu ...
Vali Şahin: "Çalışmamız hizmet üzerinedir" Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Şahin: "Çalışmamız hizmet üzerinedir" Batman ...
Batman’da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Trafik polisinin yaralıyı hayatta tutma çabası yetersiz kaldı, kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Batman’da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ...
Batman'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 ...
Kozluk’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Kozluk’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Manzarası taş olan Batman'da ev fiyatları 1 milyon lirayı aştı
YEREL HABERLER Manzarası taş olan Batman'da ev fiyatları 1 milyon ...