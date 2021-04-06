Batman'da 12 suçtan aranan 17 yaşındaki kız, yakalandı

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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, 12 hırsızlık suçu ve 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan 17 yaşındaki D.T., Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman ve çevre illerde 12 hırsızlık suçu işlediği ve hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, D.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekipleri, yaptıkları takip sonucunda D.T.nin adresini belirledi. Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonla D.T., gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından D.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ

2021-04-06 14:56:50



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