Batman’da kıraathaneye kumar baskını

Batman’da polis tarafından bir kıraathaneye düzenlenen baskında, kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, korona virüs ile mücadele etmek ve huzurlu yaşam ortamı sağlanması amacıyla bir kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 şahsa adli işlem yapılırken kumar oynayan 4 kişiye de 5 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oyununda kullanılan bin 450 TL paraya el konulurken, kumar oynanan iş yeri ise 30 gün süre ile kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.