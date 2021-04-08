Batman’da kadınlara kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

Batman’da Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında 14. İUS Üs Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) uzman doktorları tarafından kadınlara kanser konulu eğitim verilerek, kanser taraması yapıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin’in eşi Batman Gönül Elçileri temsilcisi Ebru Şahin’in de katıldığı programda kanser hastalığı konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık kazandırma çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kadınlara kanser taraması yapıldı. Programda ayrıca katılımcılara rahim kanseri, meme kanseri ve kolon kanserleri ile ilgili KETEM hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Etkinliğin sonunda katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan KETEM el broşürleri ve hijyen seti hediye edildi.

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