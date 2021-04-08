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Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a Polis Haftası ziyareti

İHA

Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a Polis Haftası ziyareti

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ile beraberindeki şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Özcan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kıraç’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıraç, “Şehitlerimiz bize emanet olarak bıraktığı en büyük değerler, vatandır, devlettir millettir, bayraktır. Şehitlerimizin anneleri babaları kardeşleri eş ve çocukları da bizlere emanetleridir. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan sizlerin daima yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz Hepiniz bize şehitlerimizin emanetisiniz, başımızın tacısınız. Allah acılarımızdan medet umanlara kandan beslenenlere, ülkemiz üzerinde karanlık planlar yapanlara fırsat vermesin. Rabbim birliğimizi dirliğimizi bozmasın” dedi.
Özcan ve beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Kıraç ile birlikte pasta kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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