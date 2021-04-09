Kullanılmayan tekstil ürünleri kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Batman'ın Sason ilçesinde halı dokuma kursu atölyesinde kadınlar, kullanılmayan giysi ve diğer tekstil ürünlerinden elde ettikleri iplerle çanta, halı gibi çeşitli dokuma ürünleri üretiyor.

Sason'da Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) açılan halı dokuma kursunda bir araya gelen kadınlar, evde kullanılmayan kazak, eşarp, şal, yatak örtüsü ve benzeri ürünleri keserek şeritler halinde elde ettikleri orlon ve iplerle atölyede birbirinden güzel dokuma ürünleri elde ediyor. Kadınlar bu vesile ile hem kızlarının çeyizlerini tamamlıyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Annelerin isteği doğrultusunda böyle bir işe kalkıştıklarını belirten ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, "Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kilim dokuma kursu açtık. Buradaki amacımız geri dönüşümle eski, kullanılmaz halde olan ürünleri yeniden kazanmaktı. Annelerimizin istekleri doğrultusunda hareket ettik. Anneler eski kazakları sökerek bana geldi. Genç kızlarımız da eskiyen kullanmadıkları eşarplarıyla gelerek değerlendirmek, kilim dokumayı öğrenmek istediklerini belirtti. Özelikle burada bulunan Leyla ablamız, eski mesleklerden olan kilim dokumacılığının unutulmasını istemedi ve biz de böyle bir adım attık. Çok güzel seccade ve kilimler yaptık. Çöp olarak gördüğümüz eşyaları kesip dokumalar yaptık. Bu kadınlarımızı motive ederek mutlu etti. Özelikle kadınlarımızın burada yaptıkları ürünleri görünce çok mutlu olduklarını görmek bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.



"Çöpe atmayın, burada sanata dönüştürün"

Halı dokuma kursu hocası Gurbet Yavuz da, "Kursiyerlerimize evde bulunan atık durumlardaki tekstil ürünlerini buraya getirin beraber değerlendirelim dedik. Çöpe gitmesin, burada güzel ürünlerde değerlendirelim dedik. Ardından buraya gelen kadınlarımızdan Leyla abla, evden getirdiği ürünlerle öncü oldu. Burada namazlık, kilim, heybe ve benzeri çok güzel ürünler dokuyarak atıkları dönüştürüyoruz. Kadınlarımız burada adeta terapi görüyor. Evdeki birçok sıkıntısından kurtuluyor. Hiç evinden çıkamayan kadınlarımız burada adeta sosyal yaşama kavuşarak yeniden hayat buluyor" diye konuştu.

Açılan kursta ev hanımları evlerine yeni ürünler yaparken, genç kızlar da çeyizlerini diziyor.

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