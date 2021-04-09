Batman’da Şubat ayında 949 araç satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da Şubat ayında 949 araç satıldı

İHA

Batman’da Şubat ayında 949 araç satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2021 yılı şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri bültenini paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre 2021 yılı şubat ayında Batman’da toplam araç sayısı 46 bin 678 olurken, 949 aracın da devri yapıldı.
Batman’da otomobil sayısı 2021 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 15 bin 733 oldu. Batman’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 15 bin 733 otomobil, 2 bin 682 adet minibüs, 282 adet otobüs, 11 bin 630 adet kamyonet, 2 bin 593 adet kamyon, 7 bin 177 adet motosiklet, 6 bin 211 adet traktör ve 370 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. 2021 yılı şubat ayında Batman’da toplam 949 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 367 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 295 adet ile kamyonet, 96 adet ile traktör, 82 adet ile motosiklet, 55 adet ile kamyon, 53 adet ile minibüs, 1 adet otobüs izledi.
2021 yılı şubat ayında Batman’da 391 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gercüş'te Polis Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Gercüş'te Polis Haftası etkinlikleri
Devlet desteği ile sürü sahibi oldu
YEREL HABERLER Devlet desteği ile sürü sahibi oldu
Kullanılmayan tekstil ürünleri kadınların elinde yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Kullanılmayan tekstil ürünleri kadınların elinde ...
Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a Polis Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü ...
Batman'da 5 bin 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 5 bin 500 bin paket kaçak sigara ele ...
Batman’da 102 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da 102 düzensiz göçmen yakalandı
Batman’da aranan 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da aranan 2 şahıs yakalandı
Batman’da kadınlara kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Batman’da kadınlara kanserde erken teşhisin önemi ...
Batman’da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Batman’da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Batman’da arazide bulunan patlamamış havan mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Batman’da arazide bulunan patlamamış havan mermisi ...
Batman’da 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Batman’da kıraathaneye kumar baskını
YEREL HABERLER Batman’da kıraathaneye kumar baskını