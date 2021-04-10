Batman’da şehit yakınları, polis haftasını kutladı

Batman'in Sason ilçesinde şehit yakınları, Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Vekili Murat Durdu'yu makamında ziyaret ederek ilçede görev yapan polislerin haftasını kutladı.

Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Mutalip Çelik ve üyeleri ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Taha Etiz ve beraberinde buluna gazi ve şehit yakınlarıyla beraber, Sason ilçe emniyet amirliğinde Emniyet Amiri Komiser Murat Durdu ve teşkilatını tebrik ederek polis haftasını kutladı.

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