Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor

DHA

Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor


Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyündeki engebeli tarlalar, binlerce yıllık yöntem olan atlı sabanla sürülüyor. Bağ budamasının ardından tarlada daha iyi bir verim alabilmeleri için yoğun mesailerine başladıklarını söyleyen çiftçi Rıdvan Korkut, "Traktörlerin girmediği engebeli ve taşlık olan arazileri at ile sürüyoruz. 20 yıldır bu şekilde tarlayı sürüyorum. Çok yorucu bir uğraştır" dedi. 
Gercüş ilçesindeki Akburç köyünün engebeli tarlalar, atlı sabanla sürülüyor. Köydeki sebze ve meyve üreticileri, tohum ekimine devam ediyor. Çiftçiler, engebeli alanlara traktörlerle gidilememesi nedeniyle tarlalarını sabanla sürmek zorunda kalıyor. 
'TARLAMI YILDA 2-3 KEZ ATLI SABANLA SÜRÜYORUM'
Binlerce yıllık yöntem olan atlı sabanla tarlaları sürmenin zorluğunu anlatan çiftçi Rıdvan Korkut, bu yöntemin dedelerinden kalan bir yöntem olduğunu söyledi. Korkut, "Traktörlerin girmediği engebeli ve taşlık olan arazileri at ile sürüyoruz. 20 yıldır tarlayı bu şekilde sürüyorum. Çok yorucu bir uğraştır. Geçimimi bu şekille kazanıyorum. Tarlamı yılda 2-3 kez atlı sabanla sürüyorum. Sabahın erken saatlerinde gelip öğleye kadar çalışıyoruz. Dedelerimizden kalma bir meslektir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2021-04-11 09:51:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özer şehit yakınlarının taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Özer şehit yakınlarının taleplerini dinledi
Batman’da şehit yakınları, polis haftasını kutladı
YEREL HABERLER Batman’da şehit yakınları, polis haftasını kutladı
Batman’da Şubat ayında 949 araç satıldı
YEREL HABERLER Batman’da Şubat ayında 949 araç satıldı
Gercüş'te Polis Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Gercüş'te Polis Haftası etkinlikleri
Devlet desteği ile sürü sahibi oldu
YEREL HABERLER Devlet desteği ile sürü sahibi oldu
Kullanılmayan tekstil ürünleri kadınların elinde yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Kullanılmayan tekstil ürünleri kadınların elinde ...