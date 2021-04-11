Batman'da trafik polisinden örnek davranış

Batman’da tekerlekli sandalye ile trafiğin ortasında kalan bir engelliye yardım elini uzatan trafik polisi, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Trafiğin yoğun olduğu Batman çarşı merkezinde tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadın engelliye, motosikletiyle bölgeden geçen bir trafik polisi yardım etti. Caddenin ortasında kalan ve sürücülerin bir türlü durmaması nedeniyle zor anlar yaşayan kadın, yoğun trafik nedeniyle yerinden hareket edemedi. Engelli vatandaşın zorda kaldığını fark ederek yardımına koşan bir trafik polisi, sürücüleri uyararak trafiği durdurdu. Ardından motosikletinden inen polis memuru, engelli vatandaşı caddenin karşısına geçirdi.

Polis memurunun engelli vatandaşa yardımcı olduğuna şahit olan vatandaşlar, genç polisi duyarlılığından dolayı kutladı.

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